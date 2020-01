Wiuwerter Siem van der Land yn noed oer syn broer yn Australië

Yntusken hat Van der Land wer kontakt hân mei syn broer. "Sneintemoarn ha ik efkes in pypskoft mei him belle. It fjoer wie syn doarp passearre. Syn hûs is net yn 'e brân flein, mar dat fan syn buorlju en oare gebouwen yn it doarp wol. Hy wie bekôf, mar hy is 'safe' en dat is it wichtichst."

Yn it gebiet dêr't broer Jappie wennet, is de stroom derôf. "It telefoannetwurk wurket gelokkich noch. Mar it is in ramp. As de fjurren fan Victoria en New South Wales by elkoar komme, giet it noch folle mâler. It is net te hoopjen dat dat ea bart. It is yn en yn drûch en it is allegear bosk dêr. Unfoarstelber hoe mâl at it dêr giet."