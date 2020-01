Anders Dreyer fuort by SC Hearrenfean

Technysk manager Gerry Hamstra seit it spitich te finen dat Dreyer al nei in heal seizoen fuortgiet. "Anders ontwikkelde zich hier goed. We hadden hem er in de tweede seizoenshelft graag bijgehouden. Door een clausule kiest Anders nu voor een transfer naar FC Midtjylland. We wensen hem het allerbeste toe met deze nieuwe uitdaging bij een topclub in Denemarken."

Dreyer koe by Hearrenfean gjin fêst plak by de earste alve feroverje, mar wie yn 13 offisjele duels wol goed foar ien doelpunt en twa assists.