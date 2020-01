Europeesk kampioenskip yn Thialf is 'Wedstriid fan de Wike'

It EK ôfstannen is ien fan de wichtichste reedrydtoernoaien fan it seizoen, njonken de wrâldkampioenskippen. "Hielendal om't der dit seizoen gjin EK allround en sprint is", sa seit sportferslachjouwer Andor Faber. It is foar de earste kear dat dat toernoai op It Hearrenfean organisearre wurdt.

Hokker Friezen meitsje kâns op in Europeeske titel? "Op de 5.000 meter fansels Sven Kramer en Jorrit Bergsma. By de froulju is Ireen Wüst kânshawwer op de 1.500 meter en wa wit wat sy en har freondinne Letitia de Jong op de 1.000 meter kinne. Ek op de ploege-ûnderdielen is Nederlân favoryt, al is it noch de fraach wa't dêrop ride sille."

It hiele wykein is Omrop Fryslân derby. Der wurdt op freedtejûn, sneontemiddei en sneintemiddei op de radio ferslach dien fan it evenemint. Op ynternet is alles werom te lêzen.