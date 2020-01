Politike krisis It Amelân: riedslid Marinus stapt út PvdA, opnij om tafel oer koälysje

Bot skrokken

De fraksje fan AmelandEén wol sa gau mooglik om tafel mei alle partijen yn de ried, no't Marinus út de koälysje stapt is en ek út de PvdA. AmelandEén is de grutste partij op it eilân en foarme mei de PvdA de koälysje. De PvdA hie ien sit, en is dy no kwytrekke.

Andries Metz fan AmelandEén: "We zijn erg geschrokken van het vertrek van Overdiep en Marinus. Het zijn zeer gerespecteerde collega's geweest en we hebben altijd een super samenwerking gehad. We betreuren het ten zeerste." Neffens Metz koe Marinus har yn de koälysje mei syn partij net profilearje hoe't sy dat woe en is it dêrom misgien.

Nije boargemaster

AmelandEén wol in nije, stabile koälysje, seit Metz. "Voor ons staat stabiliteit echt op plaats één. Dat avontuur zijn we de afgelopen twee jaar met de PvdA aangegaan, en dat gaan we gewoon weer voortzetten in de nieuwe samenwerking." De petearen mei de oare partijen sille oer fjirtjin dagen wêze, nei de ynstallaasje fan de nije boargemaster fan Amelân Leo Pieter Stoel op 16 jannewaris. PvdA-wethâlder Ellen Bruins Slot bliuwt foarearst yn funksje.