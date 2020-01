Wat moat der yn de 'Canon van Ameland' komme?

Stichting 'De Ouwe Pôlle' wol in 'Canon van Ameland' meitsje. In kanon is in soarte fan tiidline mei finsters, oftewol tema's. De Amelanner kanon sil bestean út 50 finsters: 25 oer persoanen en 25 oer barrens. Hokker persoanen en barrens opnaam wurde sille yn de kanon, bepaalt it publyk.