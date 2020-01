Sportcast: "Mei Kallon wurdt Cambuur kampioen"

SC Hearrenfean is op trainingskamp yn it Spaanske Gerona. Roelof de Vries freget him ôf: "Wêrom bliuwe se net gewoan yn Nederlân?" Arjen de Boer fynt dat ek: "Yn eigen lân kinne je ek prima traine."

By Hearrenfean is it nijs dat Anders Dreyer nei alle gedachten fuortgiet nei it Deenske FC Midtjylland. Roelof de Vries fynt dat spitich: "Dreyer siet ticht tsjin de basis oan." Njonken Dreyer ferwachtet De Vries ek dat Alen Halilovic net by Hearrenfean bliuwt. Arjen de Boer tinkt dat der dan wolris in nije spiler nei Hearrenfean komme kinne soe: "Ik tink dat Gerry Hamstra deroer neitinkt oft der in ferfanger oanlutsen wurde moat."

As it oan De Boer leit, moat der ek noch in linksback komme: "As je noch jild oan Floranus fertsjinje wolle, dan moatte je him as rjochtsback opstelle. Woudenberg moatte je ferkeapje en Van Hau moatte je sa gau as mooglik kwyt sjen te reitsjen, dan moat der in echte linksback foar yn 'e plak komme."