Fan slaveketting oant amtsketting: nije hanger boargemaster Kramer fol skiednis

Grutsk hellet Piersma de amtsketting tefoarskyn út in grutte klûs. "Sjoch, hjir hawwe we dan mei dwaande west", begjint hy entûsjast syn ferhaal wylst hy de ketting omheech hâldt. De ketting bestiet út njoggen ôfbyldingen dy't allegearre in hichtepunt fan de gemeente foarstelle. "Fan Bonifatius oant 'Wachten op hoog water', alles komt deryn werom", seit Piersma.

Surinaamske slaveketting

De ketting is benammen bysûnder om't dy bestiet út sulverwurk dat ynstjoerd is troch minsken út de gemeente. "Ynwenners dy't noch wat sulver thús lizzen hiene, koene dit opstjoere. We ha mear as twa kilo binnen krigen."

Wytse hâldt in grutte pûde mei sulverguod omheech. "Dit is wat der noch fan oer is, foar de rest ha we alles brûkt. It meast opmerklike wat we binnen krigen ha, wie in Surinaamske slaveketting. Dy hie in ynwenner fan Dokkum meinommen út dat lân. Dat wie echt fassinearjend."