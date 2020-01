Meiwurkers diere-ambulânse "behoarlik skrokken" fan deasketten swannen

Twa fan de trije ferwûne deade swannen leinen op itselde plak. "Wy fûnen de ferwûningen wol hiel apart. Se misten beide it linker each", seit Annet van der Helm fan de diere-ambulânse. Ien fan de bisten hie ek in gat yn in wjuk. De oare hie in gat yn de hals. "Dat is best wel pittig om te zien", fertelt meiwurker Tobias Drioel.

Der binne foto's fan de swannen makke en de plysje hat dy trochstjoerd nei in spesjalist. Dizze spesjalist jout oan dat se sketten binne, seit Drioel. Der moat noch wol fierder ûndersocht wurde oft dat foar 100 prosint wier is.

Swannen ferpleatst

Van der Helm: "De plysje tinkt ek dat se ferpleatst binne, want se leinen beide op deselde side. Dêr't it each út miste, dat lei op de grûn. Dus dat koene de minsken ek net sjen. Wy seagen it ek pas, doe't wy se omdraaiden en skrokken behoarlik." De tredde swan is op in oar plak fûn, mar hie wol deselde soart ferwûningen.