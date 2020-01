Tankwein ramt fiadukt by Marsum en ferliest tank

De grutte, griene tank fan de frachtwein wie leech en kaam folslein los fan it ûnderstel fan de wein en op de flechtstrook telâne. De tankwein hie nei alle gedachten sâlt ferfierd. De sjauffeur fan de tankwein is net ferwûne rekke.

Fanwege it ûngelok is de rjochter rydstrook ticht. Ferkear kin oer de linker baan ride. De berger is drok dwaande mei it fuortheljen fan de skansearre tank, dy wurdt wer op it sjassy takele. Dêrnei wurdt de fangrail reparearre, de dyk skjinmakke en it fiadukt ûndersocht op skea. De ferwachting is dat alles om 16.30 oere hinne wer klear is.