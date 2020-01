Buma slút op 'e nij twa drugswenningen

Boargemaster Sybrand Buma fan Ljouwert hat twa hûzen yn de gemeente slute litten fanwege drugskriminaliteit. Yn Warten is in hûs oan de Rounwei op slot gien. Dêr hie de plysje earder kokaïne en amfetamine fûn en ek ferpakkingsmateriaal en weegskalen mei poeierresten. Yn Ljouwert is in hûs oan de Jan van de Capellestrjitte sletten, omdat dêr earder in hennepkwekerij fûn wie.