Noardlike brouwers meitsje histoarysk bier yn Harns

Gerard Ypenga fan Het Brouwdok fertelt oer it resept foar it Midsiuwske bierke. "Yn ús botteltank kin wy sa'n 4000 liter bottelje. Wy ha hjir in moderne brouwerij, dêr't wy yn Harns hiel wiis mei binne. Yn dit âlde resept wurkje se in hiel soad mei hjouwer, dat wy apart behannelje omdat it in hiel bysûndere grûnstof is."

Bierfestival

Elk jier wurdt der foarôfgeand oan it Bierfestival yn Grins ien resept útsocht dat makket wurdt. Sa'n resept komt út âlde boeken en argiven. Ek hobbybrouwers wurde útnûge om sa'n âld resept te meitsjen.

It bysûndere oan dit bier is dat in soad yngrediïnten út de regio komme. "Yn Grins is in boer dy't hop tylt, dat wy brûke. Datselde jildt foar de hjouwer, dy't út de omjouwing komt. Sa wolle wy de âlde bierstijl sa folle mooglik neimeitsje."