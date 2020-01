'Ynterne fertrouwenskrisis' by PvdA op It Amelân, foarsitter stapt op

'PvdA as koälysjepartij net goed út de ferve'

Op 2 jannewaris wie der in spoedgearkomste fan de PvdA-wurkgroep. Oanlieding soe wêze dat de PvdA him net genôch profilearje soe yn de ried.

Irma Marinus die it nei 2012 goed yn de opposysje, troch op te kommen foar de minsken mei in lytsere beurs en omdat se each hie foar de sosjale aspekten fan it gemeentlike belied. Mar no sit de PvdA yn de koälysje. En as fraksjefoarsitter fan in koälysjepartij soe Marinus minder 'read' út de ferve komme.

De spoedgearkomste is tongersdei net hielendal ôfmakke. Moandeitejûn komme de PvdA'ers wer byinoar, mar dêr is Tonnie Overdiep dus net mear by.