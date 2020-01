Sven Roes Nederlânsk kampioen shorttrack: "Vorig jaar streste ik nog, nu veel minder"

Roes gong yn de Ljouwerter Alvestêdehal as klassemintslieder nei de superfinale oer 3000 meter. Dêryn hie er genôch oan it twadde plak. "Ik ben ontspannen gebleven, relaxed. Vorig jaar stresste ik nog heel erg, maar dit jaar veel minder."

In jier lyn waard Roes al tredde op it NK, mar hy kaam dêrnei net by de nasjonale trainingsseleksje. Nei oerlis bleau er by syn eigen ploech. "Samen hebben we besloten dat ik nog een jaartje in m'n techniek moest investeren. Achteraf is dat een goede keuze geweest. Nu zou ik wel de volgende stap willen en kunnen maken. Vorig jaar was het een jaartje te vroeg, maar nu ben ik er wel klaar voor."

Rap en shorttrack

Roes leit him net allinnich ta op it shorttrack: mei shorttrackmaat Steyn Land rapt er ûnder de namme Broezn. "We hebben een eigen YouTube-kanaal", laket Roes. "Gewoon, omdat we het leuk vinden. En in de zomer hebben we veel tijd. Dylan Hoogerwerf heeft voor ons een beat gemaakt, daarop rappen wij. We hebben veel goede reacties gekregen."

As er kieze moat tusken it shorttrack en de muzyk, dan wit Roes it wol: "Dan toch maar shorttrack."