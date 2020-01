Klups De Fryske Marren begjinne petysje tsjin hegere kosten sealhier

Sportferiening CSC Joure hat in petysje opset tsjin it beslút fan de gemeente De Fryske Marren om de tariven fan indoorsportakkommodaasjes te ferheegjen. Meardere ferienings hawwe harren by de petysje oansletten. Sy fine dat in jierlikse ferheging fan de sealhier mei 10 prosint in grut probleem is.