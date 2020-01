VC Snits wint sûnder setferlies yn Gennep

Anlène van der Meer en Iris Reinders soargen beide foar fyftjin punten foar VC Snits.

It wie de earste wedstriid fan VC Snits yn 2020. Foar de krystdagen wûn Snits ek al mei 3-0 op besite by Regio Zwolle, ek al in ploech dy't heger stiet. Dat is kommende woansdei ek de tsjinstanner, mar dan yn Snits.