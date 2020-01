Hispel brânt út op tafel by ytkafee yn Strobos

Foarbygongers seagen de brân en makken der melding fan. Dêrtroch wie de brânwacht gau teplak.

Brânwachtlju ha de brân útmakke. Dêrnei binne de tafel en de hispel nei bûten brocht. Yn it pân hong in protte reek troch de brân. De brânwacht hat it pân fentilearre. Der is wol wat reek- en wetterskea.