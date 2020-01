20-jierrige Sven Roes út Gytsjerk ferrast mei titel op NK shorttrack

Oare ôfstannen

By de 1.000 meter is Daan Breeuwsma fan Akkrum earste wurden, folge troch Sven Roes en Friso Emons fan Tilburg. By de 500 meter wie de top trije Dylan Hoogerwerf, Itzhak de Laat en Jens van 't Wout.

Op de 1.500 meter soarge Sven Roes ek al foar in grutte ferrassing troch te winnen, foar Daan Breeuwsma en Friso Emons.