Suzanne Schulting falt yn superfinale, mar is dochs Nederlânsk kampioene

Yn 2017 is Suzanne Schulting ek al ris Nederlânsk kampioene wurden. Doe pakte sy alle trije ôfstannen én de superfinale.

De superfinale wie no in proai foar Xandra Velzeboer. Schulting lei wol sawat oardel rûntsje foar op de konkurrinsje, mar doe gie se ûnderút. Se kaam úteinlik as sânde oer de streek.

Rianne de Vries twadde

It twadde plak yn it einklassemint gong ek nei in Friezinne: Rianne de Vries út Akkrum pakte it sulver. It brûns wie foar Lara van Ruijven, dy't ferline jier noch de titel pakte.

Oare ôfstannen

Twadde by de 1.000 meter is Rianne de Vries wurden, en tredde waard Lara van Ruijven. Plak twa en trije by de 500 meter wiene Yara van Kerkhof en Rianne de Vries. Op de 1.500 meter wiene twa en trije Rianne de Vries en Lara van Ruijven.