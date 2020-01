Sven Roes fan Gytsjerk grutte ferrassing op 1.500 meter by NK shorttrack

Ithzak de Laat waard teloarstellend fjirde. Dit binne allegearre manlju dy't yn de nasjonale trainingsseleksje meidogge, dêrom is de winst fan Roes in wol in stunt.

500 meter manlju

By de 500 meter foar de manlju einige Dylan Hoogerwerf fan Wateringen op it earste plak. Itzhak de Laat fan Ljouwert waard twadde en Jens van 't Wout tredde. Nei twa ôfstannen stiet Dylan Hoogerwerf no earste. Sven Roes stiet twadde, De Laat tredde en Breeuwsma fjirde.

Schulting dominearret op 1.500 en 500 meter

By de froulju wie de ferrassing minder grut, dêr einige Suzanne Schulting op it earste plak. Dat die sy mei gemak, in pear rûntsjes foar de ein koe sy al fuortride by de oaren wei. Rianne de Vries en Lara van Ruijven binne twadde en tredde wurden.

Ek op de 500 meter dominearre Suzanne Schulting yn Ljouwert. Sy einige foar Yara van Kerkhof, Rianne de Vries (fan Akkrum), Monique Velzeboer en Lara van Ruijven.