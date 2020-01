Sjinkie Knegt teloarsteld yn bûnscoach Jeroen Otter: “Ik bin wat lêbich.”

Knegt is teloarsteld oer de wurden fan syn coach. Hy is fit, knapt goed op fan syn brânwûnen en hopet op dielname oan it EK yn Debrecen. Net as dielnimmer oan it yndividuele toernoai, mar mei de relayploech."

Neffens bûnscoach Jeroen Otter moat Sjinkie Knegt noch efkes geduld hawwe. "Hij heeft nog tijd nodig, want Sjinkie wil meteen om een podiumplek strijden. Hij is nu iets té enthousiast." Knegt is it dêr lykwols net mei iens.