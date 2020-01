Boekekast #15: 'Wek yn 'e rivier' fan Durk van der Ploeg

'Wek yn 'e rivier' is it ferhaal fan in húshâlding dy't troch de oarloch útinoar skuord wurdt, ferteld troch de broer dy't in libben lang yn it skaad stiet fan Ake. De húshâlding libbe mei in pear ûnderdûkers op in pleats yn de Dongeradielen. De famylje rekke yn it fersetswurk. Mei jonges fan 'e Knokploeg wiene de heit, Ake en syn broer oan it wachtsjen op fleantugen dy't wapens droppe soene foar it ferset.