Earste Alvestêdewinneres yn sportdokumintêre, mei tank oan Fryske bylden

Yn it NTR-programma Andere Tijden Sport is snein oandacht foar Lenie van der Hoorn-Langelaan. Sy kaam op 21 febrewaris 1985 as earste frou oer de finish yn de Alvestêdetocht, in skoftke nei Evert van Benthem. Der wie doedestiids net in soad oandacht foar har prestaasje, bylden binne der hast net makke. It wie lykwols bysûnder, want it wie foar it earst dat froulju meidwaan mochten oan de tocht.