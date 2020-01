Yn de iere moarn fan snein is yn Ljouwert in auto yn 'e brân rekke. De auto stie parkearre oan De Kei, yn it noardlike part fan de stêd. De brânwacht wie gau op it plak fan de brân, mar koe net mear foarkomme dat de auto goed skansearre rekke. Hoe't de auto yn 'e brân reitsje koe, is net dúdlik.