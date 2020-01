Man naait út nei ûngelok en is nei efterfolging pakt yn Damwâld

It ûngelok wie om kertier foar achten hinne yn Ljouwert. De fertochte ried hurd fuort, mar waard letter troch plysjeminsken fûn. Yn Damwâld is de bestjoerder efterfolge, dêrby is ien fan de plysjeweinen tsjin in pealtsje riden. De efterfolging gie geandefoets fierder, mar lang om let koe de man wol oanholden wurden. De plysje is úteinset mei in ûndersyk en wol ek graach mear ynformaasje oer it ûngelok earder op de jûn. De plysje is ek op syk nei de oanriden tsjinpartij.