Shorttracker Itzhak de Laat te sprekken oer shorttrack-arena Ljouwert

Oer it NK sels seit hy: "Het is spannend, ik wil graag Nederlands kampioen worden. Als dat op je thuisbaantje lukt, is dat super mooi. Maar ik moet dat wel doen, dus dat is misschien wat extra druk. Ik moet zeggen, het is de eerste keer dat ik er op rijd sinds lang. Maar het ijs het is hard, dus dat glijdt lekker."

Ek in foarmtest

Hy docht syn bêst om in goed resultaat foar inoar te krijen. "Mijn vorm is best wel goed. Over drie weken is het EK, dat is eigenlijk het grote doel. Dus dit is ook wel een vormtest. Dus ik hoop dat het goed gaat zodat ik over drie weken kan vlammen op het EK. Ik doe zeker wel mijn best, ik wil laten zien dat ik van alle Nederlandse mannen de beste ben. Maar dat gaan we zien."