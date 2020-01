Omrop TIP: De Roma yn de Bulgaarske Kulturele Haadstêd Plovdiv

Yn jannewaris 2019 naam de Bulgaarske stêd Plovdiv it stokje oer fan Ljouwert as Kulturele Haadstêd fan Europa mei as liedend tema 'Zajedno/Mei-inoar'. Mar Plovdiv is ek de stêd mei it grutste Roma-getto fan de Europeeske Uny. Tsientûzenen Roma wenje apart yn de earme wyk Stolipinovo. Profitearje de Roma wol mei fan de wolfeart en de ûntwikkeling fan de Europeeske Uny of wurdt de ôfstân tusken Roma en Bulgaren allinnich mar grutter?