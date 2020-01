Tankber wurk: muzyk yn de soarch smyt fleurigens op

Yn Frjentjser by de Westerpoort wurdt ek in soad muzyk makke. Mei de krystdagen wie der sels in krystbal. Krijn Dijkstra wurket dêr as begelieder mar is fan no ôf offisjeel ambassadeur fan de muzyk by soarchorganisaasje Noorderbreedte. In nije funksje dêr't de soarchgroep muzyk better yn de soarch yntegrearje wol. It is in syktocht foar Dijkstra mar hy hat der bot nocht oan. Muzyk kin noch folle mear yn de totale soarch fan bygelyks demintearjende âlderein yntegrearre wurde. By fysioterapy kin it bygelyks helpe om te sjongen of moaie muzyk op te setten dêr't minsken goed op reagearje. "Je moatte as fersoarger miskien wol oer in drompel", seit Dijkstra. "Mar it kin de soarch in stik nofliker meitsje. "

Ferromjend foar famylje

Foar famyljeleden fan demintearjenden kin muzyk ek ferromming jaan. Op it krystbal sjogge je minsken bliid dûnsjen. Dat is foar partners ek fijn. Der komt dan efkes in glimkje werom, fertelt ien fan de minsken dy't mei syn demintearjende frou by it bal is. No is se wer efkes bliid. "Aanst as wy wer nei de keamer geane, is dat wer fuort" fertelt hy, mar dizze mominten binne dierber".