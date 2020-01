It is einepikewaar, en dat wol hiel letterlik by Arum

"Op âldjiersdei wie ik te fiskjen yn de omkriten fan Arum en doe tocht ik, ferrek, dy koer dêr koe wol in aai yn lizze. Dat kin dochs net in âld aai wêze, dat moat in nije wêze," fertelt Popke van der Zee. "Mar in pear dagen letter, ôfrûne tongersdei, kaam ik dêr wer en doe tocht ik: no wol ik it sjen. En doe leine der ferskate aaien yn. Dat is wol hiel bysûnder."

23 jier lyn Alvestêdetocht

It is tige waarm waar foar de tiid fan it jier. "Mei sêfte winters binne doarpseinen wol gau oan de lêch om't sy neat te lijen hawwe. Mar yn desimber of jannewaris haw ik noch noait heard fan einaaien. 23 jier lyn rieden wy dêr sawat del mei de Alvestêdetocht, en no is der in ein dy't yn it âlde jier begûn it mei lizzen en yn it nije jier noch oan de gong is. Dat haw ik nea meimakke," seit Van der Zee.

Nea oerlibje

It doogt eins net, fynt hy sels ek. "En der komt ek neat fan op 'e hispel. Dy ein sil miskien úteinsette mei brieden en de piken sille ek útkomme, mar dy kinne fansels nea oerlibje. Want sy kinne gjin fretten fine yn dit seizoen. Der binne gjin michjes, en dêr moatte sy it fan hawwe. De natuer is fan slach."