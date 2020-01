Man yn stellen auto skuort plysjeman mei by kontrôle en naait út

By in kontrôle tusken De Jouwer en It Hearrenfean is freedtejûn in plysjeman meiskuorre troch in auto. De plysje sette in as stellen registrearre auto oan de kant besocht by it pompstasjon by Haskerhoarne it portier fan dizze wein te iepenjen, mar de bestjoerder út Hoofddorp joech gas en naam de plysje tsientallen meters mei. De agint rekke dêrby net ferwûne. De útnaaide bestjoerder is dêrnei efterfolge en koe lang om let oanholden wurde yn de greide by Tsjalbert.