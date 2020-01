Lêste Alvestêdetocht eksakt 23 jier lyn: Reedrydmuseum bliuwt wachtsjen

Bootsma: "It waar wie wol oars. De jierren 1985 en 1986 leine dêr foar, der lei in flinke plaat iis mar it waar wie net te ferlykjen. Se setten útein mei min fiif om in oer as healve seisen yn de moarn, en deis wie de gefoelstemperatuer tusken de min tsien en min achttjin, wynkrêft fiif."

Wat as der in nije tocht komt?

En wat no as der wer ris in nije Alvestêdetocht komt? "Dan meitsje wy der romte foar, fansels. Eltse Alvestêdetocht dy't no komt, dêr krije je fansels mear guod fan. De kommersje en it ferhaal der om hinne wurdt hieltyd grutter. It is ek sa dat der twa kear safolle minsken starte. Dat wol net sizze dat eltse nije Alvestêdetocht in gruttere útstalling krijt, mar je moatte wol karren meitsje yn guod. En fan de earste Alvestêdetochten is ek gewoan minder. Dêrnei kamen der mear fotografen, sjoernalisten. Der waard mear skreaun en filme," leit Bootsma fan it reedrydmuseum út.

'De natuer lit him net liede'

Waarman Piet Paulusma sei dizze wike dat hy ferwachtet dat der binnen 7 jier wer in Alvestêdetocht komt. "Ik hoopje dat hy gelyk hat, mar ik doar der myn jild net op yn te setten. De natuer lit him net liede. Dat de Alvestêdetocht wer komt is in ding dat wis is, mar it moat mar krekt meisitte. Net te hurd waaie, net tefolle snie. Yn 2012 sieten wy der ek net fier fan ôf," seit Bootsma.