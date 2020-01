Vooruitblikken op de Friese presentatie van 'WO2 in 100 foto's'

Het publiek kon de afgelopen tijd stemmen op hun favoriete foto's uit 40-45. De Friese selectie is intussen bekend bij de organisatie. "Wij weten de uiteindelijke selectie van de 50 foto's al. Op 15 januari is er een speciale bijeenkomst, dan maken wij de keuze bekend van de 50 mooiste foto's van Fryslân en ook de 25 mooiste foto's die worden doorgestuurd voor de landelijke verkiezing. Want er komt een tentoonstelling van 100 foto's in de Tweede Kamer," legt Jelle Hoekstra nog eens uit.

Tijdsbeeld

Johan Steendam benadrukt dat het eigenlijk geen wedstrijd is. "Het moet een tijdsbeeld geven van de Tweede Wereldoorlog en het gaat ook om de verhalen achter de foto's. Er zijn 325 foto's, daar moeten 100 uit worden gekozen. Dat gebeurt op 30 januari in hotel De Wereld in Wageningen. Dat zal een lange dag worden."

De uiteindelijke presentatie van de Friese foto's is op 15 januari in de Statenzaal. "Er is een leuk programma. Frits Barend komt om een verhaal over zijn familiegeschiedenis in de oorlog te vertellen. Er is een persoon die familie is van een persoon op een foto die daar wat over kan vertellen. En natuurlijk is de presentatie van de foto's."

Favorieten

Wat zijn de favoriete foto's van de twee mannen? Jelle Hoekstra: "Wat ik zelf een aansprekende foto vind is dat de Canadezen Leeuwarden binnenkomen op de Groningerstraatweg. Daar woonde ingenieur Pieter Stallinga, hij heeft daar kleurenfoto's van gemaakt. Dat is een geweldige en uitzonderlijke foto. Je ziet de blijdschap van de mensen om de tank heen. De Bevrijding was een uniek gebeuren voor de inwoners van Leeuwarden."

Johan Steendam kiest ook voor een foto uit de hoofdstad. "De foto die ik heel mooi vind is genomen vanaf een balkon in de Sint Jacobsstraat van een bombardement op de vliegbasis. Je ziet de Oldehove en de rookwolken. En de grote gevolgen. Bovendien zijn er niet veel foto's uit het eind van de oorlog."