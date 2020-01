Haaye Hoekstra slút him nei fertrek FNP oan by Gemeentebelangen Waadhoeke

Goed kontakt

Neffens Hoekstra hat hy der ek oer neitocht om hielendal op te hâlden yn de polityk. "Dat haw ik wol oerweage, ik haw der de ôfrûne wiken goed oer neitocht. Ik woe wol riedslid bliuwe en wat dwaan foar de ynwenners fan Waadhoeke. Allinne trochgean is in hiele toer, want der binne swiere dossiers en dat rêd je allinne net. Of je moatte hieltyd in kar meitsje. En mei it each op de kontakten en de oerienkomsten mei Gemeentebelangen hat dat resultearre yn it feit dat wy ôfrûne tongersdei in lêste petear hân hawwe. Dêr wie in goeie klik en it like goed. Doe is definityf it beslút makke."

Portefúljes noch net bekend

Der is noch net bekend wat hy krekt dwaan sil de kommende twa jier. "De portefúljes moatte wy noch op 'e nij yndiele, want dy komme der by. Ik wol ek net ien foar de fuotten rinne. Mar ik bin goed thús yn romtlike oardering, wentebou en grien & mileu."

Hoekstra fertelt wol dat der in soad stipe is. "Ik haw in soad waarme reaksjes hân út de ried wei, dat hat my goed stipe yn myn kar. Der hat net ien negatyf lûd west, dat hat my goed dien en dêr wol ik ek myn tank foar útsprekke. Ik hoopje dat ik de kommende twa jier noch in soad betsjutte kin foar de gemeente."