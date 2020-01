Debora fan Zanger Rinus ferwûne rekke nei oanstekken sigaar

De feestdagen binne net feestlik ôfrûn foar Debora Tieman, better bekend as 'Romana' yn de fideoclips fan har partner 'Zanger Rinus.' Doe't sy in sigaar oanstekke woe, hawwe har hier en gesicht flam slein. Dat hat Rinus oan RTL Boulevard bekendmakke. Debora is daalks mei in ambulânse nei it sikehûs brocht en sy soe no yn in brânwûnensintrum yn Grins lizze.