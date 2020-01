Glossy foar 85 jier âlde Grouster wettersportferiening GWS

Tsjintwurdich is de feriening banemmen bekend om de skouwen, dêr't se in eigen klasse yn it wedstriidsilen mei hawwe. De feriening hâldt sels de wedstriden en hoecht dêrfoar gjin ferantwurding ôf te lizzen oan it wettersportferbûn. De iennige oare klasse dy't op dizze wize bestiet, is de IFKS.

Lisplakken yn Grou

Fierder hat de feriening ek in haven mei 200 lisplakken yn Grou. Dat wie yn 1935 ek de reden om de feriening op te rjochtsjen. Doetiids waarden de skoukes brûkt troch bygelyks de bakker en de postrinners om harren guod rûn te bringen, soks barde allegear op de skoukes . Dizze minsken hiene faak gjin romte oan hûs foar de boat, dus wie der in needsaak foar in feriening. De haven dy't dêrút kaam is dus útgroeid ta in grutte haven, dy't noch hieltyd yn ferieningshannen is.