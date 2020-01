Dútske miljeuminister easket no al maatregels foar kontenerferfier skippen

Der moatte no al maatregels trochfierd wurde yn it kontenerferfier op skippen, ek al is it ûndersyk nei de krekte oarsaken fan de ramp mei de MSC Zoe noch net klear. Dat fynt Olaf Lies, miljeuminister fan de Dútske dielsteat Niedersachsen, yn petear mei de Dútske omrop NDR.