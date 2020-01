Feanster berger oer ravaazje kettingbotsingen âldjiersnacht: "Niet normaal, zo druk"

Abnormaal drok

By ien fan dy bedriuwen, Hof op It Hearrenfean, stiet eigener Jakob Hof noch tusken de autowrakken. Hy hie syn terrein fol stean mei auto's. Neffens him wie it âldjiersnacht abnormaal drok. Se ha nachts oant fiif oere trochwurke. "Niet normaal, zo druk. De aantallen en de mist maakten het moeilijk om te werken", seit Hof.

Om't se ek de dyk op moatte wylst it eins net ferantwurde is, tinke se by it bergingsbedriuw ekstra goed om de feilichheid. "Ja, wat moet ik daar van zeggen", fersuchtet Hof op de fraach hoe it is om sa te wurkjen. "Je drukt iedere werknemer op het hart om extra voorzichtig te zijn. Rijd rustig en pas je snelheid aan."

Wurk is oars as oars

Op it plak fan it ûngelok wie it wurk oars as oars. Gewoanwei kinne de bergers mei de bestjoerders sa de skea ôfhannelje en harren útlizze wa se dwaan moatte. No moast de plysje earst alles op oarder bringe, om in byld te krijen wat der no krekt bard wie. "Dan heb je eerst niet zoveel te doen en sta je te kijken tot zij klaar zijn. Dat maakte deze situatie wel uniek."