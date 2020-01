Kommissaris Brok yn nijjierstaspraak: "Giet goed mei Fryslân, mar ek skaad"

Lês hjir de folsleine nijjierstaspraak fan de kommissaris fan de Kening.

Op it Provinsjehûs yn de Fryske haadstêd spruts Brok syn nijjierstaspraak út. It giet goed mei Fryslân, fynt Brok. "De Fryske flagge wapperet bûten ús provinsje al lang net mear allinnich op it etiket fan de kofjemolke", sa sei hy.

Skaad

Mar der wie ek skaad, sa oan it begjin fan it nije jier. Sa spruts de kommissaris oer it stekynsidint yn Drachten, wêrby't de 16-jierrige Roan om it libben kaam, en oer it deadlike ûngelok op âldjiersdei. Ek de kontenerramp mei de MSC Zoe waard troch Brok neamd: "It is skrinend te sjen dat de reder in 'kat en muisspel' liket te spyljen oer de kosten fan dit debakel".