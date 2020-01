Boere-aksjegroepen krije driichbrief: frontfroulju geane der oars mei om

Op 24 desimber besoarge

De brief is al op 24 desimber besoarge by de partijen. Sa ek by Farmers Defence Force, dêr't Jitty van der Werf fan Hitsum doe yn it bestjoer siet. Sy is letter út Farmers Defence Force stapt en hat Belangen Agrarysk Fryslân opset. Yn de ôfbylding fan de brief binne ferskate regels skrast. Neffens Sieta van Keimpema soe dat wêze om't de taal tige skokkend is.

Frontfroulju tinke der oars oer

Sieta van Keimpema fan Nes hat as frontfrou fan Farmers Defence Force besletten gjin oanjefte te dwaan. Neffens har is der goed kontakt mei de plysje en wol sy it graach by de plysje lizze litte. It nei bûten bringe soe allinne mar mear opskuor en problemen jaan. Sy wol gjin oalje op it fjoer smite.

Jitty van der Werf tocht dêr lykwols oars oer. Sy fynt de brief sa serieus dat sy wol oanjefte dien hat, út namme fan alle boeren. Ek op advys fan de offisier fan justysje, dêr't sy mei sprutsen hat.