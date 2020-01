Agractie en Belangen Agrarysk Fryslân krije driichbrief

Aksjegroepen Agractie en Belangen Agrarysk Fryslân hawwe in anonime brief krigen dêr't nei harren sizzen bedrigingen en in ultimatum yn steane. "Als jullie niet inbinden, wordt elke boerderij in Nederland in 2020 een potentieel doelwit voor sabotage en zelfs brandstichting. Dan mobiliseren wij onze netwerken," stiet yn de brief oan de boereklups.