Tal ynwenners Noardeast-Fryslân wurdt noch hieltyd minder

Oare gemeenten dy't groeien bliuwe binne benammen gemeenten mei stedske gebieten, lykas Hearrenfean en Smellingerlân. Hast alle Fryske gemeenten binne groeid yn it ôfrûne jier, op Achtkarspelen, Harns en Eaststellingwerf nei.

Sûnt 2015 is de befolking sa'n heal persint lytser wurden yn it noardeasten fan Fryslân, ien fan de njoggen krimpregio's. Fan sa'n regio waard yn 2014 ferwachte dat de befolking yn 2040 op syn minst 12,5 persint lytser wurden is.