Nij trainersduo Harkemase Boys: "Noait te beroerd om de klup te helpen"

Foarich seizoen stie Schotanus ek al in pear wedstriden foar de groep as ynterim-trainer. No wer dus. Wol er net ris echt haadtrainer wurde? "Nee, dit is wer ynterim en foar takom seizoen hat de klup ek al in trainer. Foarich jier wie it foar in pear wedstriden. No in heal seizoen en der is noch in hiel soad te heljen."

Skoalle, camping en fuotbal

Schotanus hold foarich jier op by Harkemase Boys, omdat er dat net langer kombinearje koe mei syn wurk as skoaldosint en campingeigener yn Aldemardum. Dus ek diskear bliuwt er net langer. "It is gewoan dreech om te kombinearjen. Dus it wie in bewuste kar. De klup wist ek wol dat ik leafhawwer bin, dus dêrom kamen se wer by my út. No helpe we de klup fiif moanne. Dêrnei giet de fokus wer op it ûnderwiis en de camping."