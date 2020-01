Nije aksje op Skier om ôffal kontenerramp op te romjen: "De vervuiler betaalt"

En it is de bedoeling dat MSC, de rederij fan it skip dat de 342 konteners ferlear, betellet foar it opromjen. "Zoals het nu lijkt gaat de verzekering van MSC het betalen, zodat wij volgende week of zo snel mogelijk aan de slag kunnen."

MSC stiet nei de kontenerramp net bekend as in partij dy't graach betellet. In diel fan de claims stiet noch iepen en de rederij stelde ek alris as betingst dat der gjin nije claims komme soene. Mar Van Gent giet derfan út dat it no goedkomt. "De vervuiler betaalt, dus dat is MSC. Het betalen kan wat sneller, maar ik hoop dat ze hun leven nog gaan beteren. Ook voor de toekomst. Want als er nieuwe rommel van de ramp aanspoelt, dan ga ik er wel vanuit dat MSC zijn verantwoordelijkheid neemt."