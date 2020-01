Fjirtich minsken romje ôffal op sânplaat tusken It Amelân en Skier op

Ferburgen ôffal

Fred Drenth is ien fan de dielnimmers oan de ekspedysje. Hy tinkt dat in soad ôffal ferburgen is: "Het kan zijn dat het 20, 30 centimeter onder het zand gestoven is. Dan vind je het misschien terug over een half jaar, of over een jaar, of vijf jaar."

Annelies de Heer sjocht in grut ferskil mei begjin jannewaris 2019: "Een jaar geleden zag het er hier heel anders uit, toen lag het bezaaid, je wist niet waar je moest beginnen."

Granulaat

Sander van Dijk fan it seehûnesintrum seit dat it probleem net foarby is: "Er zijn enorme hoeveelheden van de plastic korrels, van dat granulaat in zee terechtgekomen. Het kan zijn dan we vandaag geen grote stukken afval vinden, maar dat granulaat betekent nog jaren van ellende voor dit gebied."

800.000 kilo

Keunstnerskollektyf Gejut hat yn opdracht fan Stichting De Noordzee in keunstwurk makke fan it ôffal dat op de strannen oanspield is. It keunstwurk moat de minsken derta sette om troch te setten mei it opromjen fan ôffal.