Skea oan fjild Trynwâlden dochs net troch karbid, mar wêr wol troch?

Moandei komt der ien del dy't dêr mear ferstân fan hat, seit Bakker. "Dan wordt het echt in kaart gebracht. Maar het is sowieso door brand gekomen, het is een gigantisch grote plek. Maar wat het geweest is, daarover tasten we nog in het duister."

Nei alle gedachten is de skea ûntstien op âldjiersdei of âldjiersnacht. En omdat dy dei minsken sjoen wiene dy't oan it karbidsjitten wiene op it parkearplak by it sportpark, tocht de klup earst dêroan. Mar dat liket no dus net sa te wêzen.

"Klap in ons gezicht"

De skea komt hurd oan by de klup. "Je denkt dat je alles veilig en in vertrouwen achter kunt laten. En vrijwilligers houden het hier altijd netjes bij. Dit nieuwe veld hadden we pas sinds 2,5 jaar, we waren er ontzettend trots op. Dus dit is een klap in ons gezicht."