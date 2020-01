Boargemaster Buma: jierwiksel wie te behearskjen, mar alle skea is tefolle

It foarriedige skeabedrach is net heger as oare jierren. "Sterker nog: in het verleden is het wel hoger geweest. Maar tegelijkertijd is iedere vernieling er een te veel. Je hoort met Oud en Nieuw niet te vernielen, het moet een mooi feest zijn," jout boargemaster Buma oan. "Dit zijn kosten die we met z'n allen betalen."

Te behearskjen

Dochs hie de plysje de jûn wol ûnder kontrôle, fynt Buma. "Het was een nacht die vanuit politie-ogen gezien beheersbaar was. Maar tegelijkertijd betekende het nog steeds de ene melding na de andere van overlast, vechtpartijtjes, kleine brandjes. Het blijft een nacht waarin veel te veel politie-inzet nodig is. Maar de professionaliteit van de politie helpt ook om escalatie te voorkomen. Dus het was beheersbaar, maar normaal was het niet."

Under ynfloed

Buma hellet fûl út nei de dronkenlappen en minsken ûnder ynfloed fan drugs dy't foar fernielingen soarge hawwe. "We moeten kijken wat we kunnen doen om dat de minimaliseren. Op zo'n avond zijn mensen soms volledig dronken en van de wereld. Het begint erbij dat je jezelf of onderling als groep elkaar in de hand houdt. Overal waar vernielingen zijn, zijn mensen die vernielingen plegen. En mensen doen dat nogal eens onder invloed van alcohol of drugs. Vooral de alcohol op oudejaarsnacht is fenomenaal, dat moet toch minder kunnen. Uiteindelijk is het toch bedoeld als een mooi feest."

Probleem yn hiel Fryslân

De boargemaster seit wol mei klam dat it net allinne yn Ljouwert spilet. "Ik denk dat het ook belangrijk is om over de hele provincie te kijken wat men kan doen. Hoe meer we gezamenlijk beleid hebben, hoe beter het is. Het is echt niet zo dat vernielingen in óf de stad óf de dorpen zijn, de meldingen komen overal vandaan. We moeten gezamenlijk kijken wat we kunnen doen. Iedereen heeft de problemen rond Oud en Nieuw, dat houdt niet bij gemeentegrenzen op. In de eerste plaats is het aan de politie om te handhaven, maar we kunnen natuurlijk altijd van elkaar leren."

Buma brânt de hannen net oan fjoerwurkferbod

Dochs is it yn ús provinsje wol rêstiger as yn guon oare plakken yn it lân. "Ik merk wel dat in Fryslân ten opzichte van andere delen van het land het relatief goed gegaan is." Hy wol syn fingers net brâne oan it foar of tsjin in fjoerwurkferbod wêze. "Ik begrijp het heel goed, tegelijkertijd is het wat mij betreft een landelijke discussie. Ik heb het tot vorig jaar van dichtbij meegemaakt en ik weet ook hoe er allerlei belangen zijn. Er zijn mensen die geen vuurwerk willen en er zijn mensen die wel vuurwerk willen en er ook heel zorgvuldig mee om gaan. Dat is aan Den Haag, het gaat erom hoe wij er binnen de regels van nu lokaal goed mee om gaan."