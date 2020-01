Auto yn it wetter by Tsjerkwert, bestjoerster nei it sikehûs

By in ûngelok op de N359 by Tsjerkwert is de bestjoerster fan in auto licht ferwûne rekke. De brânwacht hie de melding krigen fan in auto dy't yn it wetter riden wie. Doe't se manmachtich mei dûkteams by it plak fan it ûngelok wiene, stie de frou al njonken de auto.