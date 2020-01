A7 tusken Surch-Boalsert fan takom wike ôf ticht troch wurk oan wynpark

It wynpark is it grutste wynpark fan de wrâld dat yn binnenwetter, de Iselmar, oanlein wurdt. Der komme 89 wynturbines yn klusterfoarm. It sil op termyn foar 500.000 húshâldens stroom leverje. It draacht dêrmei foar goed 70 persint oan de Fryske doelstelling foar wynenerzjy yn 2020. Noch dit jier sille de earste wynmûnen yn it park al wurkje.

Omliedingen

Fan tiisdei 7 jannewaris 21.00 oant tongersdei 9 jannewaris 06.00 oere is de A7 yn de rjochting fan Boalsert tusken Surch en de ôfslach Wytmarsum/Makkum (ôfrit 16) ticht. It ferkear yn de rjochting fan Wytmarsum/Makkum kin omride oer Kimswert en Arum. Ferkear nei Boalsert/Snits kin oer de provinsjale dyk nei Harns, Frjentsjer, Winsum en Wommels.

Fan 11 jannewaris 08.00 oere oant 13 jannewaris 06.00 oere is de A7 tusken ôfslach Wytmarsum/Makkum (ôfrit 16) en Boalsert ticht. It ferkear rjochting Boalsers/Snits kin omride fia de Alde Rykswei by de A7 del.