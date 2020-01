Wensoarchstipers kinne oan de slach by Noorderbreedte yn Ljouwert

De dielnimmers dogge de kursus 'Samen een huishouding runnen'. Nei de oplieding kinne se it soarchpersoniel bystean by it húshâlden en de bewenners helpe mei deistige saken, sa as húshâldlike putsjes, it iten en it lêzen fan de krante. Sa komt der mear omtinken foar de bewenners en soargje se foar in weardefolle dei.

It jild foar de oplieding komt fan it ministearje fan Folkssûnens. In part fan de beskikbere opliedingsplakken wurdt ynfolle yn gearwurking mei de gemeente Ljouwert en is foar minsken dy't in útkearing krije.

Foar de funksje fan wensoarchstiper is gjin foaroplieding needsaaklik, mar belutsenheid by soarch en âlderein is wol belangryk.