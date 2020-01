MSC Zoe in jier letter: noch in soad fragen, mar hast gjin antwurden

It strân fan Skylge leit op 2 jannewaris 2019 fol mei boartersguod en auto-ûnderdielen. Boargemaster Bert Wassink neamt it in 'trieste aanblik' en is bang dat it noch in hiele put wurdt om it strân wer kreas en skjin te krijen. Jutters krije tastimming om mei auto's it strân op te gean, om it guod derwei helje te kinnen. De werklike omfang fan de stream oan troep is op dat stuit noch lang net dúdlik.

It ferhaal giet dat tritich konteners fan it skip fallen binne, en dat dat boppe it Dútske Waadeilân Borkum bard is. Al yn de earste dagen nei de ramp wurdt dúdlik dat it om mear as 200 konteners giet, en de teory is dat de konteners troch de stoarm fan boppe Borkum nei Nederlân dreaun binne.

Yntusken is dúdlik dat it tal fallen konteners mear as tsien kear sa grut is as yn earste ynstânsje tocht waard: 342 om krekt te wêzen. Dêrfan binne 297 al boppe It Amelân fan it skip fallen. De bemanning fan de MSC Zoe makke lykwols pas melding fan it ynsidint doe't it al yn it Dútske wetter fear. Op 12 desimber, goed alve moannen nei de ramp, makke de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV) dat yn in tuskentiidsk rapport bekend.

Undersiken

Undúdlikheid dy't mar bestean bliuwt: it liket it tema dat hieltyd weromkomt yn it dossier MSC Zoe. Nei de ramp binne ferskate ûndersiken ynsteld. De resultaten dêrfan, útsein it tuskentiidske rapport fan 12 desimber, binne in jier letter noch altyd net bekend.