Lytse tûzen minsken yn stille tocht foar Roan Brilstra yn Drachten

De stille tocht is begûn by it Sportcentrum Drachten. De tocht gie lâns it hûs fan Roan del en einige op de hoeke fan de Súdkade en de Drift, by kafee Pietje Bel. Dat is it plak dêr't Roan delstutsen waard. By it kafee lizze minsken al dagen blommen del, ek jûn wer.

Ek boargemaster Jan Rijpstra fan Smellingerlân rûn mei. "Je moet je voorstellen dat de gevoelens enorm zijn, enorm verdriet, maar ook het gevoel van wraak, van: jongens, wat is hier gebeurd?", seit er tsjin de NOS. "Dat wil ik echt deëscaleren. We zijn bezig om het verdriet van mensen te verwerken. Het recht in eigen hand nemen, dat is iets wat wij niet willen."

Tadracht stekkerij net dúdlik

De oanlieding foar de stekpartij is noch hieltyd net dúdlik. De fertochten, twa jonges fan 14 en 15, sitte fêst. De stille tocht wurdt organisearre troch famylje en freonen fan Roan.